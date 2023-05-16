Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан занимает важное место на международной арене.

Об этом сказал во вторник в эксклюзивном интервью директор Links Europe Деннис Саммут, принявший участие в работе международной конференции "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

Он отметил, что период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения пришелся на очень непростой период.

"Движение неприсоединения - одна из крупнейших организаций в мире. А период председательства Азербайджана пришелся на очень непростое время. Азербайджан во время председательства в организации сподвиг страны-члены к решению имеющихся проблем", - добавил Саммут.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте". В ней приняли участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.