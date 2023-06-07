Азербайджанские пограничники раскрыли обман армянского военного на ППП "Лачин"

Через ППП "Лачин" не пропустили армянского военнослужащего, направлявшегося из Армении в Ханкенди.

Как сообщает в среду Day.Az, армянские медиа пишут, что этого человека в гражданской одежде не пропустили через ППП "Лачин", так как в действительности он является военным.

Отметим, что армянские жители Карабаха могут в любое время суток беспрепятственно проходить через ППП, установленный Государственной пограничной службой Азербайджана в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Напомним, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, из Армении осуществлялась переброска живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. 22 апреля Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди. В ответ на эти действия Армении 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны на границе с Арменией был установлен погранично-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди.