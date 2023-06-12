Взгляд на миссию ЕС в Армении из суверенного Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Глава гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) Маркус Риттер порадовал армян намерением Евросоюза расширить свое присутствие в стране открытием дополнительных оперативных центров в Джермуке, Иджеване и Ехегнадзоре, а если выражаться правильно - в Истису, Карвансарае и Кешишкенде. С начала развертывания миссии европейцы триста раз патрулировали границы и, как говорит Риттер, добились стабильности, хоть и не полной. Одновременно председатель Комиссии по внешним отношениям Бундестага ФРГ Михаэль Ротт высказал Азербайджану свое "фи" в связи с тем, что Баку не желает размещения аналогичной миссии на своих границах. Ротт заявил, что "проблема мира и стабильности - это не только задача Армении". Азербайджан, считает он, "также должен стать участником всеобщей региональной безопасности и стабилизации мира".

Вот это да! Нам в пример поставили Армению - оккупанта, вандала, разрушителя и главного дестабилизатора региона. Армения, оказывается, в поте лица участвует в строительстве некой всеобщей региональной безопасности и стабилизации, которую "саботируем" мы. Хм...Видимо, представления о безопасности и стабильности у нас и у ЕС не очень совпадают. Впрочем, удивляться нечему. Как показали тридцать лет карабахского конфликта, стабильность и мир на Южном Кавказе в понимании Европы это замораживание проблем. Поэтому есть достаточно оправданные подозрения, что всеобщая система региональной безопасности, о которой говорят европейские чиновники сегодня, преследует цель сохранить за Арменией хоть что-то и не дать Азербайджану довести дело до конца. Возможно, что и нет, и все это только подозрения. Чтобы понять, что к чему, одних заявлений недостаточно, Азербайджан уже давно не верит никому на слово. В ЕС удивляются, почему азербайджанская сторона негативно относится к размещению миссии на своих границах. Давайте посмотрим - почему. В период пребывания в Армении миссии ЕС армяне меньше стрелять не стали. Достаточно напомнить о двух серьезных кровопролитных провокациях армянских подразделений в апреле на лачинском и в мае - на кяльбаджарском направлениях условной государственной границы. Присутствие в стране миссии не остановило реваншистов. Скорее можно говорить о том, что этот фактор, наоборот, вдохновляет наших соседей, которые с появлением европейцев стали вести себя наглее и увереннее.

Присутствие миссии ЕС связано с детскими страхами Армении. Проиграв в войне и нежданно для себя столкнувшись с серьезной силой в лице Азербайджана, Армения забеспокоилась о своих границах, понимая, что история не на ее стороне. И опекавшая ее все годы относительной независимости Европа постаралась принять меры, чтобы присутствовать при делимитации границ лично и не допустить ущемления интересов любимицы. Забавно наблюдать, как понятие территориальной целостности постепенно становится в устах европейских политиков и чиновников одним из самых часто употребляемых. В течение трех десятилетий мы не слышали подобного в наш адрес и трех раз. "Христианское братство" оно такое.

Многие могут возразить, что российская сторона вела и ведет себя еще хуже. Да, но тут есть одно "но". Россия, в отличие от Европы, никогда и ничего не делала ради интересов Армении, она действовала и действует исключительно в собственных интересах. Просто для реализации этих интересов лучше всего подошла Армения в силу ментальных особенностей армянства, отсутствия у него морально-нравственных тормозов и слабой заземленности этого этноса в регионе. России все равно, как Азербайджан и Армения будут разбираться с границами, и чем больше при этом возникнет трудностей, тем лучше, так как напряженная ситуация позволяет ей держаться за регион. Проводящий совершенно безнравственную политику Ереван же пытается этим пользоваться, не понимая, какие проблемы создает на свою голову, ничего не получая взамен.

Интересно, что в феврале 2021 года, через пару месяцев после окончания войны, тогдашний министр обороны Вагаршак Арутюнян заявил, что Армения заинтересована в переброске российских подразделений ближе к зоне временного размещения российского миротворческого контингента. Армения и Россия, отмечал он, прорабатывают вопрос частичной передислокации 102-й военной базы, расположенной в Гюмри, на восток страны. То есть за спиной Азербайджана плелся заговор, который, правда, не был осуществлен в тех масштабах и с теми последствиями, на которые надеялись армяне. Но все равно запишем. Потому что в конце мая этого года в армянских СМИ снова появилась новость под названием "Россия готовится послать войска на границу Армении и Азербайджана". Мол, 9 мая в Москве Пашинян договорился о передислокации 102-й базы на границу с Азербайджаном и увеличении численности ВС России в Армении. Примечательно, что новость быстро исчезла с армянских сайтов. Вероятно, это был фейк или провокационный вброс. В любом случае, азербайджанскую сторону такая перспектива не очень волнует. Во время и после 44-дневной войны значительные силы РФ в Армении уже были стянуты к нашим западным границам, однако российские военные никак не вмешивались в боевые действия и последующие инциденты.

Вообще, послевоенные события ярко продемонстрировали, что никто сражаться за армян не собирается. Ни Россия, ни Европа, ни ОДКБ. Как бы миротворцы в Карабахском регионе Азербайджана не содействовали сепаратистам, они не участвуют в вооруженных инцидентах. Это чревато. Хотя в нашем случае опекающий армян просвещенный мир не осудил бы такие действия России, у нее самой с Азербайджаном отношения не того уровня, чтобы ими можно было жертвовать. Особенно при нынешнем геополитическом раскладе.

Что же касается европейцев, то тут у армян надежд еще меньше. Европа никогда не намеревалась воевать за армянские интересы. Она их активно поддерживала посредством различных европейских институтов и лоббинга. Но вмешиваться в военные разборки? - увольте. Разрастание миссии Евросоюза тоже не преследует подобной цели. Хотя в Армении рассчитывали, что гражданская миссия станет предвестницей военной, это вряд ли произойдет. По причине все той же геополитики.

Во-первых, Европе сегодня очень нужен Азербайджан и ссориться с ним она не станет. Даже ради армян. Как все помнят, призывы Макрона не покупать азербайджанский газ были всеми в очереди за топливом пропущены мимо ушей. Как и призывы о санкциях за якобы "блокаду" Лачинской дороги. Мы не столь наивны, чтобы видеть небо в цветочек, но политика - это такая дама, которой обязательно следует улыбаться в ответ. И Баку улыбается, успешно решая собственные задачи и укрепляя собственный фундамент. А что и как будет дальше - увидим.

Во-вторых, Россия из Армении никуда не собирается. Армяне надеялись, что Евросоюз или Штаты заставят русских уйти. А Брюссель и Вашингтон, в свою очередь, ждут, когда Ереван сам проявит характер и решительно укажет 102-й базе на дверь. Никто не планирует вести бои за Армению, отступать в горы, отстреливаться из окопов и так далее. Армянские политики и пропагандисты очень смешны, когда допускают такие предположения.

Первым звоночком о крушении надежд стало апрельское обострение на зангезурском направлении. Армяне чуть ли не силой пытались затащить европейцев к месту событий, чтобы показать плохих азербайджанцев, но те отказались. Вот скажите - им это нужно? Ради чего они должны рисковать жизнями? Очень доступно разъяснила ситуацию армянским журналистам глава делегации Евросоюза в Армении, посол Андреа Викторин. В ответ на претензии, что во время событий на границе с Кяльбаджаром миссия никак себя не проявила, госпожа Викторин даже с некоторым удивлением ответила: "У них нет желания появляться там, где происходит что-то, они проводят мониторинг границы и фиксируют то, что видят. Но это не значит, что они могут автоматически оказаться в каком-то пункте, где что-то происходит". И предупредила, что "может быть ситуация, когда наблюдатели откажутся отправиться в конкретный пункт".

Вот так вот.

"Мы делимся всей соответствующей информацией о патрулировании и так далее с Азербайджаном, потому что не хотим никаких проблем", - заявил изданию Политико высокопоставленный представитель дипломатической службы ЕС, пожелавший остаться анонимом. Он признал, что в отношениях с Баку в Евросоюзе "надеялись на другой сценарий". На какой именно, не уточняется. Видимо, ожидалось, что Азербайджан будет послушен и радостно откроет двери европейским миссиям, чтобы уравновесить создающее определенные проблемы присутствие на своей территории РМК. Но Баку оказался не так прост, как думали, и намного более независим, чем кому-то казалось.