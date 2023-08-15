Армяне обстреляли позиции Азербайджана

15 августа, начиная с 18:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Шишгая и Гёйсу Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия несколько позиций азербайджанской армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабейского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.