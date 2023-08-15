https://news.day.az/politics/1589732.html Армяне обстреляли позиции Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армяне обстреляли позиции Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
15 августа, начиная с 18:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Шишгая и Гёйсу Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия несколько позиций азербайджанской армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабейского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
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