Армяне угрожают расправиться с российским офицером и его супругой

Русофобские и антироссийские настроения, царящие среди армян выходят на новый уровень. Ранее обиженное на Россию армянство травило прибывших в Армению россиян, теперь же в их адрес стали поступать откровенные угрозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, некий телеграм-канал под названием Xaytarak, который армяне гордо называют "полицией нравов" выявил, что одна из их соплеменниц осмелилась выйти замуж за российского военнослужащего. В ярости админы помойного канала пытаются выявить имена и фамилии пары, чтобы "разобраться". В частности, саму девушку подвергли жестокому осуждению и пытаются найти.

Известно, что одним из создателей телеграм-канала является некий Мартиросян Артур Смбатович, проживающий в Воронеже. Он и его команда националистов активно занимаются разжиганием межнациональной розни в отношении россиян и других народов, не являющихся армянами.

Описание уже приватной группы, тщательно начавшей скрываться от посторонних глаз, гласит - "это канал единомышленников, цель которых сохранить армянские традиции и ценности".

Сами админы 12-го августа признали, что публикуют имена и данные людей, которые, по их словам, позорят армянскую нацию: "для этих целей используются различные боты, через которых добывается необходимая информация, что очень сильно помогает в работе".

Как позорят девушки Армению? Выходя замуж и любя тех, кто не является армянином.

Данный телеграм-канал ежедневно публикует имена, фамилии, номера телефонов, адреса и любые возможные данные девушек, которые осмелятся, как они утверждают, "лечь под другого". Затем подписчики толпой атакуют жертву онлайн буллинга. В архиве, предоставленном сервисом TGStat, есть и призывы к расправе.

Следственному комитету РФ необходимо обратить внимание на деятельность Мартиросяна и наказать его по всей строгости закона.

Напомним, что подобные новости появляются в Армении не впервые. В начале марта этого года стало известно, что армяне начали травить россиян. Когда они прибывают в Армению, армяне выплескивают на них всю скопившуюся злобу. В одной из групп для российских мигрантов распространилась информация о том, что армяне угрожают русским. В паблике предупредили, что они настроены чересчур враждебно по отношению к русским и могут просто начать бить. Кто-то с этим уже столкнулся.

В середине того же месяца в Сети появился видео другого инцидента, когда в одном из ереванских ресторанов запретили гимн России. Снимавшая ролик женщина была крайне возмущена, но сотрудники заведения не дали ей возможности петь. Причину назвать они отказались, но сослались лишь на то, что "у них разный контингент". Впрочем, несмотря на молчание сотрудников ресторана, понятно, что дело тут ни в каком не контингенте, а в простой русофобии.