Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана

20 августа в 00:05 подразделения ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Шишгая Басаркечерского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.