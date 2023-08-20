https://news.day.az/politics/1590931.html Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана
20 августа в 00:05 подразделения ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Шишгая Басаркечерского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
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