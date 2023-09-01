Причины и последствия новой армянской провокации: Азербайджан ответит жестко

Автор: Акпер Гасанов

Ничего удивительного, просто очередная армянская провокация. Руководство Армении терпит одно фиаско за другим. Все попытки оказания давления на Азербайджан, в том числе и через вынос на обсуждение Совета Безопасности ООН ситуации в Карабахском экономическом регионе нашей страны, провалились. Отправка гуманитарных грузов из Армении в Ханкенди тоже буксует на условной армяно-азербайджанской границе.

Даже наглое, циничное и провокационное вмешательство президента Франции, главы МИД этой страны и мэра Парижа в данный вопрос ничего не изменили. Французские грузы также не дошли до Ханкенди. Потому, что Азербайджан проявляет последовательность и твердость, предлагая все отправлять через Агдам. Попутно, наша страна сама отправила кобы "голодающим" армянам Карабаха гуманитарную помощь. Но они ее категорически отказались принимать, чем выставили себя в шутовском свете.

Что остается делать руководству РА, которое умудрилось провалиться везде, где только можно? Поднимать ставки, устраивая провокации в отношении нашей армии. "Маневр" далеко не новый, к нему военное и политическое руководство РА прибегало и ранее. К примеру, летом 2020 года в товузском направлении. Ответ врагу был дан жесткий. Но главное - тем самым официальный Ереван приблизил 44-дневную войну.

Сейчас мы видим ровно тоже самое. Тотально зависимый от приказов из Парижа Никол Пашинян снова идет на провокацию. Это уже продолжается достаточно давно, несколько месяцев кряду. Но то, что происходит ныне - осознанная эскалация ситуации. Мы уже видим, что армяне применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кяльбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.

Ответ был дан жесткий - убиты двое армянских военнослужащих, один ранен. Их смерть на совести Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона, которые втягивают регион в новую большую войну. О том, что армяно-французский тандем действует в данном направлении говорит и то, что подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечарского района подвергают минометному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Кроме того, армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района. Совершенно очевидно, что армянская сторона использует присутствие миссии ЕС на своей территории для сознательного обострения ситуации и, возлагая ответственность на Азербайджан, пытается превратить нашу страну в объект осуждения международного сообщества.

Франция, судя по всему, обещает обеспечить официальному Еревану максимальную поддержку в реализации данной провокации. Эммануэль Макрон, провалившийся везде, где только можно, судорожно цепляется за возможность потешить свои амбиции, играя роль "спасителя армянского народа". Но это не просто примитивный, а еще и циничный расчет. Ибо, гибнуть в результате этой авантюры будут не французы, а армяне.

Что до Пашиняна, то у него, ко всему прочему, есть еще одна проблема. Уже объявлено, что бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян примут участие в митинге оппозиции, который состоится 2 сентября на площади Свободы в Ереване. Многое теперь зависит от количества людей, которые придут на эту акцию. Но то, что к власти в РА снова рвется "карабахский клан" и дашнаки - очевидная реальность.

Да, это все выглядит трагикомично - те, кого армянский народ послал на свалку истории, обвиняя во всех своих бедах, снова подняли голову. Но так или иначе, Пашиняну приходится оправдываться, опровергать репутацию "капитулянта". Вот он и провоцирует новые столкновения на фронте. Пашинян прекрасно знает армянские традиции террора и осознает, что его банально могут убить мечтающие вернуться себя власть "реваншисты".

Но внутренние разборки в Армении не беспокоят Азербайджан. Как и очевидные "крышевание" Францией военно-политических провокаций против нашей страны. Позиции Азербайджана сильны - мы только отвечаем на действия Армении и ее покровителей. Отвечаем жестко. Благо, военный, людской, экономический потенциал для полного устранения угроз со стороны РА у нас есть. Армения же, идя на поводу своих покровителей, вынуждена будет снова оплакивать смерть своих солдат, в итоге вновь приходя к выводу, что это была большая ошибка - дать использовать себя в чужих интересах.