"Символ победы армян" теперь украшает Парк военных трофеев в Баку

В Баку доставлен танк, бывший некогда так называемым "символом победы" армян в I Карабахской войне.

Как сообщает субботу Day.Az, об этом свидетельствуют снимки, распространенные в социальных сетях.

Танк был размещен в Парке военных трофеев в Баку.

Отметим, что минувшим днем этот танк был демонтирован с постамента.

Танк № 442, командиром которого был Гагик Авшарян, вместе с членами экипажа был уничтожен Национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым.

После I Карабахской войны сгоревший танк Т-72 был восстановлен и установлен близ города Шуша как "памятник".

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.