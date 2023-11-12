Армяне переписывают мировую историю - Нефертити, Рамсес II, кто следующий?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Даже не думайте, что все это шутка. Да, смешно до колик, но из вот таких вот "шуток" формируются национальные мании. У армянского народа этих маний и так слишком много, чтобы относиться к очередному рецидиву с юмором.

Где и когда записано это видео, не знаем. Судя по значку на груди собеседницы армянина, запись достаточно свежая, так как носить значки в знак поддержки Украины стали только после начала российско-украинской войны. В принципе, сами разговоры об "армянском происхождении" царей Древнего Египта идут давно, они уже достаточно высмеяны, и можно было подумать, что на том все и закончится. Но не для армян. Безумная идея первородства буквально во всем настолько захватила наших соседей, что не только не выходит из головы, а еще и обрастает дополнительными подробностями. Это обычному человеку, не обремененному тысячелетиями "цивилизаторства" на плечах, смешно, когда он слышит подобную ересь, а для армянства это не юмор, а лишнее напоминание об их утраченном якобы величии.

Ранее армянами были объявлены Тутанхамон и Нифертити, теперь вот очередь дошла до Рамзеса Второго, который был огромного роста и рыжий потому, что был армянином. Хотите доказательств? Взгляните на сегодняшних армян - ну просто одно лицо.

Фантазия армянских мифотворцев просто поразительна. Никто с таким проворством не умеет прилаживать факты к своей пользе, как они. Их умелости и изобретательности можно поаплодировать, потому что всемирная история медленно, но верно начинает переписываться под армян. Не хочется делать таких сравнений, но адепты "армянской идеи" по своему поведению сродни насекомым, за которыми стоит недосмотреть, и очень скоро они начнут выскакивать к вам из каждого шкафа на кухне. За армянством, очень нужным и полезным европейцам в борьбе с мусульманами, в частности турками, недосмотрели в свое время. И за сто лет фантазии одного закомплексованного племени превратились в проблему чуть ли не мирового масштаба.

О том, что армяне - якобы первопроходцы нашего региона, мы уже наслышаны. Но это мелочь по сравнению с целыми эпохами, которые тоже, оказывается, прошли под армянскими знаменами. Армянки царствовали в Египте и породили целую династию фараонов. Несколько лет назад ученые обнаружили кавказские элементы в ДНК мумии Тутанхамона, и - пошло-поехало. Конечно же, это "оказались" армяне. А кто еще мог жить на Кавказе девять тысяч лет назад? Ну, конечно, они. Кстати, веру в Бога-Солнце, оказывается, тоже принесла в Египет Нефертити, которая, как, наверное, многие догадались, была в девичестве Айкануш или как-то там еще. Если бы не она, не было бы эпохи Эхнатона, да вообще ничего бы не было.

Только вот что странно - почему-то все цивилизации, якобы основанные армянами, вымирают. К чему бы это?

Что примечательно, армянские "исследователи" всегда находят некие западные источники для подтверждения своих слов. Достаточно одного упоминания, чтобы появился целый трактат. Причем, источники оперируют совершенно другими названиями мест и событий, а вот как их использовать - уже задача армянских псевдоученых. Что они успешно и осуществляют, объявляя эти названия и местности армянскими. Если какой-то ученый, например, британец, с легкой руки которого Нефертити превратилась в армянку, скончался в середине прошлого века, его труд можно трактовать как вздумается, все равно никто не станет опровергать.

Кстати, есть еще один занятный момент, муссируемый нашими соседями и в научных институтах, и в соцсетях. Обогнав по древности все другие народы, у армян осталась одна неразрешимая задача - обскакать еврейский народ. И так, и эдак пытаются обойти, никак не получается, хотя те самые армянские "исследователи" уже доказали, что Яхве принадлежит армянам, да и сам Израиль располагается на "древнеармянских землях"... Это может показаться бредом, но обо всем этом можно прочитать в Интернете. В том числе и с комментариями к таким публикациям, в которых армянские пользователи восклицают: аааа, так вот почему евреи не любят армян - потому что мы их обошли...

Смешно? Конечно, смешно. Посмеемся, но не будем забывать, что эти нездоровые фантазии армянства как правило, приводят к трагедиям соседствующих с ними народов.