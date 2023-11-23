Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл в Азербайджан.

Об этом сообщается на странице министра в Facebook, передает Day.Az.

Отметим, что Венгрию и Азербайджан объединяют масштабные проекты регионального значения. В частности, азербайджанский газ уже поставляется в эту страну. Две страны также сотрудничают в рамках проекта "зеленый коридор", который внесет вклад в поставки "чистой" энергии в Европу.

Венгерская нефтяная компания MOL Group является самым крупным инвестором в Азербайджан из Центральной Европы.

Как ранее сообщалось, венгерские компании вскоре начнут реконструкцию поселка на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.