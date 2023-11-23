Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл в Азербайджан.
Об этом сообщается на странице министра в Facebook, передает Day.Az.
Отметим, что Венгрию и Азербайджан объединяют масштабные проекты регионального значения. В частности, азербайджанский газ уже поставляется в эту страну. Две страны также сотрудничают в рамках проекта "зеленый коридор", который внесет вклад в поставки "чистой" энергии в Европу.
Венгерская нефтяная компания MOL Group является самым крупным инвестором в Азербайджан из Центральной Европы.
Как ранее сообщалось, венгерские компании вскоре начнут реконструкцию поселка на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
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