Карабахский университет поможет возродить интеллектуальный потенциал региона

28 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ханкенди Карабахского университета. Вуз будет создан в соответствии с Госпрограммой по Великому возвращению на базе расположенного в Ханкенди высшего учебного заведения. Новый университет будет находиться в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Отметим, что первый вуз был открыт в Карабахе общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Филиал Азербайджанского педагогического института открылся здесь в 1969 году. Институт действовал вплоть до начала Арменией карабахского конфликта в 1988 году. Карабахский регион и Восточный Зангезур, развивающиеся сегодня ускоренными темпами, будут испытывать потребность в высококвалифицированных кадрах по самым разным областям. Для удовлетворения этих потребностей и в целях сохранения традиций региона в сфере образования, глава государства постановил создать в Ханкенди Карабахский университет.

"Когда мы говорим о восстановлении освобожденных территорий, мы подразумеваем не только отстройку городов и сел, но также восстановление интеллектуальной сферы, человеческого капитала. С этой точки зрения распоряжение Президента страны о создании Карабахского университета в Ханкенди является историческим событием. Это важно с точки зрения восстановления сильных образовательных традиций, имевшихся в Карабахском регионе", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По словам парламентария, его отец в 1975-1980 годах учился на историческом факультете филиала Азербайджанского пединститута. Он не сомневается, что решение об открытии КУ будет способствовать развитию человеческого капитала и подготовке высококвалифицированных кадров, очень нужных возрождающемуся Карабаху.

Как отметил наш собеседник, карабахская земля породила многих известных мыслителей, литераторов, ученых, музыкантов, тех, кто внес огромный вклад в развитие азербайджанской культуры и искусства. Многие мыслители жили и творили на этой земле еще во времена Карабахского ханства. С созданием Карабахского университета эти традиции будут возрождены, наше наследие, уничтожить которое стремились армянские захватчики, вновь зацветет.

"Еще раз повторю - Президент Азербайджана уделяет большое внимание наряду с восстановлением городов и сел и возрождению интеллектуального потенциала Карабаха. Это значит, что мы думаем о будущем освобожденного региона комплексно. Не будет забывать об оставленном нам богатом наследии. Молла Панах Вагиф, Ахмедбек Агаоглу, Узеир Гаджибейли и другие прославили карабахскую землю, были основой ее интеллектуального потенциала. Не будем также забывать, что Шуша в свое время считалась интеллектуальным центром Карабаха, сюда приезжали за знаниями и образованием. Решение об открытии Карабахского университета - историческое решение", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева