https://news.day.az/politics/1625232.html Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок - Ален Симонян
Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок - Ален Симонян
Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок.
Об этом, как передает Day.Az во вторник со ссылкой на армянские СМИ, сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.
"Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Азербайджан предпринимает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, между Ереваном и Баку возможно заключение соглашения", - сказал Симонян журналистам.
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