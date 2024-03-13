Международный центр Низами Гянджеви намерен сыграть важную роль в решении кризисных ситуаций.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств, бывший министр иностранных дел Египта Амр Муса на пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума в Баку.

"В это очень проблемное время Международный центр Низами Гянджеви намерен сыграть свою роль в решении кризисных ситуаций", - сказал он.

Амр Муса отметил, что на первом панельном заседании в рамках форума будет обсуждаться вопрос о том, как объединить раздробленный мир.

Он подчеркнул, что пандемия, изменение климата, а также другие проблемы создают новые угрозы международному миру и безопасности.

"Все мы верим и полны решимости содействовать справедливости, которая сделает мир лучше", - добавил Амр Муса.

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