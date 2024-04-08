Бюджет ПРООН, выделенный для Азербайджана, планируется увеличить

В 2024 году планируется увеличить бюджет, выделенный для Азербайджана в рамках Программы развития ООН (ПРООН).

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила исполняющая обязанности резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"В 2024 году мы намерены увеличить бюджет, выделенный для Азербайджана до 37 миллионов долларов США. Наши приоритеты в создании благоприятных условий, которые расширяют экономическое участие", - сказала она.

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