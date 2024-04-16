В Баку обсудили перспективы азербайджано-европейских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалу.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

На встрече стороны обменялись мнениями о нынешнем положении и перспективах отношений Азербайджан-Европейский Союз, роли Азербайджана в отношениях Центральной Азии-Европейский Союз, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.

Главной темой обсуждений стали соглашения, достигнутые с ЕС в сфере энергетической безопасности, связи и транспорта, а также отношений с Центральной Азией в рамках этого.

Была подчеркнута значимость Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, который включает совместную деятельность в сфере энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов, в сотрудничестве в этой сфере.

В ходе встречи другая сторона была проинформирована о работе, проводимой Азербайджаном как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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