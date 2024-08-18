Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении. Об этом сообщается в материалах к визиту российского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Российская сторона готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией", - говорится в документе.

Отмечается, что "ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".

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