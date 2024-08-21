Автор: Мехти Ахмедзаде

Би-би-си. Когда ранее слышалось название этой вещательной корпорации, всегда вспоминались высокие стандарты журналистики и беспристрастность. Компания старалась быть примером для других СМИ и поддерживала в течение многих лет свою железную репутацию. Но, как известно, даже железо со временем ржавеет, а беспристрастность и журналистскую этику затмила беспринципность.

Периодически телеканал или сайт этой британский вещательной корпорации выпускает всякого рода сюжеты об Азербайджане. Но, как правило, азербайджанцы в этих видеоматериалах не участвуют, а страну представляют с негативом. Чаще всего там тусуются армянские сепаратисты и армянское лобби, занимающиеся продвижением лживой повестки и информации о регионе Южного Кавказа и иные ярые противники успехов Азербайджана на международной арене.

Би-би-си давно уже совершенно не думает о том, что спросив одних, нужно поговорить и с другими, что освещать события нужно с двух сторон, а не использовать однобокий подход и оставлять нестираемое пятно на своем лице.

Что она натворила на этот раз?

На сайте компании вышла статья о том, что Баку якобы не лучшее место для проведения. Опираются авторы дешевой заказной статейки на свое мнение и мнение Transparency International, которая очень предвзято относится к Азербайджану. Мол, не все "зеленое", как должно быть. В качестве главного довода, они приводят тот факт, что наша страна - нефтедобывающая. Интересно. Но когда COP проходил в Глазго, в нефтедобывающей части Великобритании, БиБиСи не обвинял Королевство в том, что у него есть нефть и газ

Идем далее. В статье ни слова о том, что Азербайджан активно работает над улучшением своей экологической политики и международного имиджа в преддверии проведения Конференции ООН. Там не упоминается, что одним из позитивных шагов стало усиление мер по развитию возобновляемых источников энергии, включая солнечные и ветряные проекты, которые сокращают зависимость страны от углеводородных ресурсов. Не говорят авторы и о том, что страна расширила международное сотрудничество в области экологии и климата, принимая участие в глобальных инициативах и подписывая соответствующие соглашения. Официальный Баку также активно продвигает идеи устойчивого развития и внедрение "зеленых" технологий на государственном уровне, что способствует улучшению экологической обстановки в стране и повышает ее роль на международной арене.

В последние месяцы Азербайджан предпринял ряд значимых шагов в рамках подготовки к проведению COP29. Это факт. К примеру, одним из ключевых достижений стало усиление работы по развитию "зеленой энергетики", особенно в Нахчыванской Автономной Республике. В рамках этого проекта в Нахчыване планируется превратить в "зону зеленой энергии", что значительно усилит потенциал страны в экспорте возобновляемой энергии в Турцию и Европу.

Кроме того, Азербайджан активно работает над созданием дорожной карты для устойчивого развития, включая модернизацию экологической инфраструктуры и улучшение взаимодействия между правительством, НПО и международными партнёрами. Это также предполагает усиление мер по сохранению биоразнообразия, управлению водными ресурсами и охране окружающей среды.

На международной арене Азербайджан демонстрирует готовность к проведению успешной и значимой конференции, что подтверждается активным участием страны в глобальных климатических инициативах и диалогах с другими государствами для согласования новой коллективной цели по климатическому финансированию.

Эти усилия не только укрепляют позицию Азербайджана как надежного партнера в глобальной климатической политике, но и помогают стране зарекомендовать себя как лидера в области устойчивого развития и зеленой энергетики на международной арене​

Но в BBC эти аспекты упустили. Зачем упустили? Потому что не впервые пишут по заказу.

Смешно то, что компания, которая называет себя авторитетным новостным агентством и постоянно размахивает своей репутацией, не учла подобные нюансы? Абсолютно. Но Би-би-си не признает своих ошибок, свою однобокость и предвзятость, хотя многие эксперты и наблюдатели говорят о том, что BBC иногда подстраивает свои материалы под ожидания или требования определённых групп, будь то политические партии, правительственные учреждения, крупные корпорации или лоббистские группы, где влиятельные фигуры направляют ее редакционную политику в своих интересах. Финансовое давление также играет роль: компании могут угрожать сокращением рекламных бюджетов, если содержание материала не будет соответствовать их ожиданиям.

Небезызвестно, что журналисты и редакторы БиБиСи самостоятельно "подстраивались" под ожидания своих источников или спонсоров, опасаясь потерять доступ к важной информации или финансированию, ведь это может привести к снижению критичности и объективности в освещении определенных тем.

BBC, как правило, отвергает обвинения в предвзятости и утверждает, что придерживается принципов независимой журналистики. Однако критика не утихает, особенно в контексте освещения спорных политических вопросов, международных конфликтов и крупных экономических событий. Как говорится, нет дыма без огня.

Би-би-си вечно кричит о беспристрастности, но, как видим, когда дело касается Азербайджана, британская пресса об этом напрочь забывает. Хотя не должны. Но, видимо Би-би-си считает себя каким-то отдельным королевством в мире журналистики.

Если Би-би-си пытается освещать COP29, то, согласно журналистской этике, площадка должна предоставляться представителям из Азербайджана. Чего не надо делать, так это ссылаться на третьих и непонятных лиц, чей каждый вдох и выход начинается с вранья.

Так что эта статейка определенно несет характер подрыва имиджа Азербайджана перед одним из главных событий года. Понятно, что работа ведется по заказу, а "высокие стандарты Би-би-си", о которых так часто мы слышали, в реальности не имеют под собой никакого основания. Это клише, хорошо распиаренный миф. И таких примеров лже-журналистской конторы множество.

Тут стоит еще напомнить о том, как во время Второй Карабахской войны, журналюги Би-би-си пали так низко, что подпитывали армянские фейки о "наемных сирийцах", якобы воевавших на стороне Азербайджана. С тех пор прошло 4 года, но до сих пор никто так и не сумел предоставить никаких доказательств. Наоборот, были факты и свидетельства о переброски Арменией на территорию Азербайджана ливанских и других наемников. Но Би-би-си, как и другие продажные СМИ, закрывали на это глаза. Им важнее было отработать заказ, целью которого было укрепление необоснованных позиций и заявлений армян во время войны. И это далеко не единственный случай информационного саботажа, проводимого этой сетью.

Поэтому ныне не остается сомнений, что в Би-би-си есть недоброжелатели нашей страны, которые во всю пытаются протолкнуть свою повестку дня, желая очернить Азербайджан любыми путями. Например, заглянув лишь в раздел "Нагорный Карабах" можно увидеть очень много глупостей, лжи и гадости. А это, конечно же, пример открытого неуважения к суверенитету, территориальной целостности нашей страны, к подвигу шехидов, которые отдали свою жизнь за победу Азербайджана в 44-дневной войне.

В заключение хотим сказать, что вопрос предвзятости, включая такие крупные медиа-компании, как BBC, остаётся важной и актуальной темой для обсуждения. В условиях современного информационного общества, где медиа оказывают огромное влияние на формирование общественного мнения, особенно важно поддерживать высокие стандарты журналистской этики. Независимость редакционной политики должна оставаться ключевым принципом, чтобы предоставлять общественности достоверную и объективную информацию. Ну а Би-би-си в очередной раз решили наступить на те же грабли, которые ударили им же по лицу, уже не имеющему ничего общего с "высокими стандартами журналистики".