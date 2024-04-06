Эсми Каленн из «Сумерек» тайно вышла замуж

Звезда "Сумерек" Элизабет Ризер, исполнившая роль Эсми Каллен, тайно сыграла свадьбу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Vogue.

Избранником актрисы стал продюсер и сценарист Брюс Гилберт. Церемония бракосочетания прошла еще в прошлом году в Италии. На торжестве была только семья и близкие друзья. Пара хотела сохранить полную конфиденциальность и попросила не выкладывать фото в соцсети.

"Мы решили сбежать, взяв в свидетели пару друзей", - рассказала актриса.

Актриса Элизабет Ризер и продюсер Брюс Гилберт познакомились в 2017 году во время прогулки с собаками, и с того момента не расставались.

Актриса была номинирована на премию "Эмми" за роль Эвы в одном из эпизодов телесериала "Анатомия страсти", а также поделила с остальными актерами номинацию на премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале. В 2007 году стала номинанткой премии "Независимый дух" в категории "Лучшая актриса" за роль в драме "Рожденные ветром".

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