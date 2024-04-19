Наталия Орейро показала своего сына, отрастившего волосы до пояса

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро показала своего повзрослевшего сына в ответ на просьбы поклонников. Артистка опубликовала в соцсетях редкое фото мальчика, снятое во время путешествия по Японии, передает Day.Az.

Звезда в ноябре 2001 года познакомилась с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо, и уже через месяц они поженились. Свадьба прошла на яхте у берегов Бразилии, в знак вечной любви супруги сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец. А 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса актриса родила первенца, мальчику дали имя Мерлин Атауальпа.

В 2021 году Владимир Путин официально присвоил Орейро и ее сыну гражданство РФ. Впервые звезда сериала "Дикий ангел" высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче "Вечерний Ургант". Летом 2020 года стало известно, что певица подала документы на рассмотрение, заполнив "кучу бумаг". Орейро признавалась журналистам, что считает Россию своей второй родиной, где ее любят и ждут.

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