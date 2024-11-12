Новые фото от Энн Хэтэуэй в честь 42-летия

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

На размещенных черно-белых снимках звезда кинокартины "Дьявол носит Prada" позировала, лежа на кожаном кресле, и демонстрировала на камеру подтянутую фигуру. На ней прозрачный кружевной комбинезон, сквозь ткань которого просвечивает комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Визажисты оформили знаменитости небольшие графичные стрелки и нанесли на губы помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.