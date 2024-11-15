Художник установил рекорд, потратив год на вырезание самой длинной полоски из листа A4

Художник из Китая установил рекорд, вырезав самую длинную полоску из листа бумаги формата A4, пишет Oddity Central. На это у него ушло больше года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайский мастер оригами Пэй Хаочжэн установил уникальный мировой рекорд, разрезав лист бумаги формата А4 на непрерывную полоску длиной 108,15 метра. На выполнение этого задания у него ушел целый год, включая эксперименты с различными типами бумаги и методами резки. Мужчина и ранее устанавливал рекорды, складывая 100 цветов-оригами из одного листа и создавая самую большую улитку-оригами.

Для достижения своей новой цели он использовал серебристый лист бумаги с зеркальной поверхностью и обнаружил, что резка ножницами оказалась наиболее эффективной. В итоге, после множества попыток, ему удалось создать тонкую полоску, которая в результате была оформлена в произведение искусства. Пэй отметил, что это был личный вызов, исследующий пределы возможностей одного листа.