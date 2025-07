https://news.day.az/popularblog/1769652.html

Мужчина ожил через 45 минут после остановки сердца

Житель Великобритании неожиданно ожил через 45 минут после остановки сердца. Его историю рассказывает Need To Know (NTK), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 64-летний Стив Далтон почувствовал себя плохо, когда помогал дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе дома.