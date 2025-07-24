Мужчина ожил через 45 минут после остановки сердца
Житель Великобритании неожиданно ожил через 45 минут после остановки сердца. Его историю рассказывает Need To Know (NTK), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
64-летний Стив Далтон почувствовал себя плохо, когда помогал дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе дома. Мужчина работал с утра, а днем у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи больше трех часов реанимировали его и шесть рез применяли дефибриллятор. Несмотря на их усилия, сердце пожилого британца не удавалось запустить 45 минут. "Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папы больше нет". Мы были в этом уверены. Я не могу описать это чувство", - рассказала Кейт, которая вместе с матерью и братом наблюдала за усилиями медиков.
Далтона доставили в больницу в состоянии комы. Врачи сразу сказали семье, что его сердце сильно увеличено и шанс на выживание составляет не более двух процентов. Кроме того, медики заявили, что мозг мужчины, скорее всего, необратимо поврежден. На ночь родные мужчины отправились домой, где, по признанию Кейт, молились и вздрагивали от каждого телефонного звонка. Однако утром им сообщили, что Далтон приходит в себя.
"Ему уменьшили дозу седативных, и буквально в тот момент, когда медсестра нажала кнопку, он резко открыл глаза. Я спросила, узнает ли он меня, и он кивнул. Это было что-то нереальное", - поделилась воспоминаниями Кейт.
После этого Далтону опять стало плохо и его перевезли в реанимацию, однако на следующий день он пришел в себя и уже сам позвонил родным. Когда они примчались в больницу, мужчина сидел на кровати, дышал самостоятельно. По словам врачей, его мозг не пострадал. В итоге мужчина полностью поправился. Он сказал, что испытывает чувство вины перед родными, потому что заставил их пройти через огромные волнения.
Теперь Далтон с семьей собирает деньги для организации, которая занимается помощью людям, пережившим остановку сердца.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре