Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность без бороды

Американский актер Джейсона Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на его странице в Instagram, насчитывающей 16,8 миллиона подписчиков.

45-летний артист позировал перед камерой, стоя под деревом в черной футболке и бейсболке. При этом он запечатлел, как сбривает бороду и усы, и впоследствии продемонстрировал гладкое лицо без растительности.

Момоа изменил внешний вид в рамках подготовки к третьей части фильма "Дюна". Кроме того, в подписи к публикации он вновь попытался привлечь внимание к загрязнению пластиком окружающей среды.