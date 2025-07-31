https://news.day.az/popularblog/1771282.html Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность без бороды - ФОТО Американский актер Джейсона Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео. Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на его странице в Instagram, насчитывающей 16,8 миллиона подписчиков. 45-летний артист позировал перед камерой, стоя под деревом в черной футболке и бейсболке.
Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность без бороды - ФОТО
Американский актер Джейсона Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео.
Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на его странице в Instagram, насчитывающей 16,8 миллиона подписчиков.
45-летний артист позировал перед камерой, стоя под деревом в черной футболке и бейсболке. При этом он запечатлел, как сбривает бороду и усы, и впоследствии продемонстрировал гладкое лицо без растительности.
Момоа изменил внешний вид в рамках подготовки к третьей части фильма "Дюна". Кроме того, в подписи к публикации он вновь попытался привлечь внимание к загрязнению пластиком окружающей среды.
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