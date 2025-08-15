Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

Жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. Об этом пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летняя женщина впала в кому после того, как смена лекарств от эпилепсии вызвала опасное закисление крови. Врачи оценивали ее шансы на выживание в 20 процентов, но Ходж не только очнулась, но и пережила клиническую смерть. "Я не увидела райских врат - только тепло и янтарный свет", - вспоминает она.

После пробуждения британка столкнулась с последствиями длительной комы: спутанность сознания, мигрени и новые приступы. Через полгода после комы она упала во время припадка, получив четыре кровоизлияния в мозг. "Моя голова будто была завернута в вату, я не могла запомнить даже день недели", - признается женщина.

Несмотря на трудности, Ходж нашла в себе силы написать книгу. "Ощущения во время комы убедили меня, что после смерти должно быть что-то - другая жизнь или энергия, и именно тогда у меня родилась эта идея", - рассказала женщина о начале работы над романом. В итоге она опубликовала роман Spirit Born, который стал первой частью пятикнижной серии. Сейчас Ходж помогает другим авторам с инвалидностью через свой TikTok-аккаунт Crazy's Creative Corner.