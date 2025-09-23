Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

Блогерша Элизабет Гарсия показала простой способ подобрать джинсы без примерки.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела себя во время похода в магазин в Майами, США. Она продемонстрировала, как берет брюки из денима и оборачивает их талию вокруг своей шеи. Так, если концы одежды свободно соединяются, не растягиваясь и не накладываясь друг на друга, значит, данные штаны подходящего размера, указала Гарсия.

"Мы делаем это, когда нам не хочется мерить джинсы", - отметила в подписи автор ролика, который набрал 4,5 миллиона просмотров.