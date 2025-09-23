https://news.day.az/popularblog/1782675.html Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки Блогерша Элизабет Гарсия показала простой способ подобрать джинсы без примерки. Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте. Девушка запечатлела себя во время похода в магазин в Майами, США. Она продемонстрировала, как берет брюки из денима и оборачивает их талию вокруг своей шеи.
