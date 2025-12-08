https://news.day.az/popularblog/1800605.html Азербайджанская певица анонсировала премьеру новой песни - ВИДЕО Азербайджанская певица Севда Яхьяева анонсировала премьеру своей новой песни "Darıxmışam". Как передает Day.Az, соответствующую публикацию можно увидеть у нее на странице в Instagram. Артистка представит композицию эксклюзивно для слушателей 103.3 FM 8 декабря в 11:00.
Азербайджанская певица анонсировала премьеру новой песни - ВИДЕО
Азербайджанская певица Севда Яхьяева анонсировала премьеру своей новой песни "Darıxmışam".
Как передает Day.Az, соответствующую публикацию можно увидеть у нее на странице в Instagram.
Артистка представит композицию эксклюзивно для слушателей 103.3 FM 8 декабря в 11:00.
По словам команды певицы, трек станет одним из ключевых релизов сезона и отражает её обновлённое творческое направление. Премьера прозвучит в эфире "Araz" радио.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре