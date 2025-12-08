Азербайджанская певица анонсировала премьеру новой песни

Азербайджанская певица Севда Яхьяева анонсировала премьеру своей новой песни "Darıxmışam".

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию можно увидеть у нее на странице в Instagram.

Артистка представит композицию эксклюзивно для слушателей 103.3 FM 8 декабря в 11:00.

По словам команды певицы, трек станет одним из ключевых релизов сезона и отражает её обновлённое творческое направление. Премьера прозвучит в эфире "Araz" радио.