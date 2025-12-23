Азербайджанский блогер попробовал необычный сэндвич в Мумбаи

Путешествия нередко становятся испытанием не только для любознательности, но и для желудка.

Во время поездки в Мумбаи блогер sadi_goo попробовал местный сэндвич, о чём рассказал в публикации в своём Instagram.

Поделившисья впечатлениями от уличной еды в Индии он предупредил подписчиков о возможных последствиях.

По его словам, блюдо оказалось несколько специфичным, что не рекомендуется людям со слабым желудком.