https://news.day.az/popularblog/1804366.html Азербайджанский блогер попробовал необычный сэндвич в Мумбаи - ВИДЕО Путешествия нередко становятся испытанием не только для любознательности, но и для желудка. Во время поездки в Мумбаи блогер sadi_goo попробовал местный сэндвич, о чём рассказал в публикации в своём Instagram. Поделившисья впечатлениями от уличной еды в Индии он предупредил подписчиков о возможных последствиях.
Азербайджанский блогер попробовал необычный сэндвич в Мумбаи - ВИДЕО
Путешествия нередко становятся испытанием не только для любознательности, но и для желудка.
Во время поездки в Мумбаи блогер sadi_goo попробовал местный сэндвич, о чём рассказал в публикации в своём Instagram.
Поделившисья впечатлениями от уличной еды в Индии он предупредил подписчиков о возможных последствиях.
По его словам, блюдо оказалось несколько специфичным, что не рекомендуется людям со слабым желудком.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре