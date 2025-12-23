https://news.day.az/popularblog/1804373.html Улькяр Солтан в Габале - ФОТО Азербайджанская блогер Улькер Солтан поделилась лиричным настроением в социальных сетях на фоне снежной погоды в Габале. Как передает Day.Az, на своей странице она опубликовала фотографии зимнего пейзажа, сопроводив её философской подписью о тишине, чувствах и внутренней весне.
Улькяр Солтан в Габале - ФОТО
Азербайджанская блогер Улькяр Солтан поделилась лиричным настроением в социальных сетях на фоне снежной погоды в Габале.
Как передает Day.Az, на своей странице она опубликовала фотографии зимнего пейзажа, сопроводив её философской подписью о тишине, чувствах и внутренней весне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре