Улькяр Солтан в Габале

Азербайджанская блогер Улькяр Солтан поделилась лиричным настроением в социальных сетях на фоне снежной погоды в Габале.

Как передает Day.Az, на своей странице она опубликовала фотографии зимнего пейзажа, сопроводив её философской подписью о тишине, чувствах и внутренней весне.