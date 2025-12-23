Азербайджанская блогер Айсель Агаева подвела итоги 2025 года

Азербайджанская блогер Айсель Агаева поделилась личными размышлениями о внутренней трансформации, подводя итоги 2025 года.

Как передает Day.Az, в публикации в социальных сетях она рассказала, что этот период стал для неё временем осознанного выбора себя и своих приоритетов.

По словам блогера, 2025 год стал этапом, когда она перестала оправдываться, что-то доказывать окружающим и удерживать людей рядом любой ценой. Айсель Агаева отметила, что впервые по-настоящему почувствовала самодостаточность, внутреннюю силу и уверенность.