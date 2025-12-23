Бакинский стилист поделился воспоминаниями о работе с Жанной Фриске

Стилист из Баку Вадим Галаганов поделился в Instagram воспоминаниями о съёмке с Жанной Фриске, опубликовав редкие кадры из личного архива.

По его словам, видео было найдено во время разбора старых файлов на компьютере, передает Day.Az.

Галаганов рассказал, что съёмка проходила около 15 лет назад, в период его работы стилистом журнала GQ. Он отметил доверительные и тёплые отношения с Жанной Фриске, подчеркнув её профессионализм, чувство юмора и абсолютное доверие к творческому процессу.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года, после многолетней борьбы с тяжёлым заболеванием.