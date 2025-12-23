https://news.day.az/popularblog/1804489.html

Такой Айсель Хасани вы еще не видели - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Айсель Хасани опубликовала юмористичный ролик, который вызвал бурные обсуждения подписчиков. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм, отметив, что во время съемок было очень много смеха.