Такой Айсель Хасани вы еще не видели

Азербайджанский блогер Айсель Хасани опубликовала юмористичный ролик, который вызвал бурные обсуждения подписчиков.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм, отметив, что во время съемок было очень много смеха.