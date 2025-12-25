https://news.day.az/popularblog/1804973.html Азербайджанская блогер купила себе дом - ВИДЕО Азербайджанская блогер Хале Садиг сообщила о важном событии в своей жизни - она приобрела собственное жильё. Как сообщили Day.Az, об этом Хале поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав рилс с ключами от новой квартиры.
Азербайджанская блогер купила себе дом - ВИДЕО
Азербайджанская блогер Хале Садиг сообщила о важном событии в своей жизни - она приобрела собственное жильё.
Как сообщили Day.Az, об этом Хале поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав рилс с ключами от новой квартиры.
По словам Хале, впереди большой этап обустройства, и она планирует постепенно делиться процессом ремонта и созданием интерьера.
Поклонники активно поздравили блогера в комментариях, отметив, что покупка собственного дома - важный и вдохновляющий шаг.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре