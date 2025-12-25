Что бывает, когда Айсель Гулузаде выходит "за хлебом"?

Азербайджанский блогер Айсель Гулузаде показала, что бывает, когда она выходит "за хлебом".

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм.

"А ну ка, кто как и я выходит "за хлебом" перед новым годом?", - спросила у своих подписчиков блогер.