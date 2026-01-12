Блогер moji.boo готовится к релизу своей первой песни

Азербайджанский блогер, стилист Нигяр Калбиева-Ализаде, более известная как moji.boo, рассказала подписчикам, что скоро выйдет релиз ее первой песни.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры Нигяр опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"ЛЮБОВЬ=ВЕЧНОСТЬ на всех платформах уже 30 января", - написала она к публикации.