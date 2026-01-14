https://news.day.az/popularblog/1808999.html Нигяр Хаййам рассказала о двух своих личностях - ВИДЕО Азербайджанский блогер Нигяр Хаййам рассказала о двух своих личностях. Одна из них веселая, любит развлекаться с друзьями, другая - более уравновешенная, дисциплинированная и целеустремленная. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Нигяр Хаййам рассказала о двух своих личностях - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Нигяр Хаййам рассказала о двух своих личностях. Одна из них веселая, любит развлекаться с друзьями, другая - более уравновешенная, дисциплинированная и целеустремленная.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре