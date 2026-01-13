https://news.day.az/popularblog/1809084.html Самира Алиева о легендарном картофеле фри в Амстердаме - ВИДЕО Азербайджанская блогер Самира Алиева поделилась в Instagram коротким видео из Амстердама, посвященным знаменитому уличному картофелю фри. Как передает Day.Az, в ролике она показывает популярную точку с картошкой, которая давно считается одной из гастрономических визитных карточек города.
Самира Алиева о легендарном картофеле фри в Амстердаме - ВИДЕО
Азербайджанская блогер Самира Алиева поделилась в Instagram коротким видео из Амстердама, посвященным знаменитому уличному картофелю фри.
Как передает Day.Az, в ролике она показывает популярную точку с картошкой, которая давно считается одной из гастрономических визитных карточек города.
На видео запечатлена очередь у небольшого уличного заведения и процесс подачи картофеля фри в традиционном формате. По словам блогера, именно здесь, по её личному мнению, готовят самый вкусный картофель в Амстердаме.
