Бургер по-домашнему от Кянана Бадалова

Азербайджанский блогер Кянан Бадалов опубликовал в Instagram видео, в котором вместе со своим сыном готовит бургер из говядины.

Как передает Day.Az, ролик снят в непринужденной, домашней атмосфере и приурочен ко времени обеденного перерыва.

На видео Кянан Бадалов показывает процесс приготовления бургера, обращая внимание на ключевые нюансы работы с говядиной. По его словам, главное - не пересушить мясо: оно должно готовиться быстро, чтобы сохранить сочность и не стать жестким, "как печень".

Также он подчеркивает, что ингредиенты можно подбирать по собственному вкусу, хотя сама говядина, хлеб и соль уже обладают насыщенным вкусом и не требуют сложных добавок.