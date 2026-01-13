Бургер по-домашнему от Кянана Бадалова - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Кянан Бадалов опубликовал в Instagram видео, в котором вместе со своим сыном готовит бургер из говядины.
Как передает Day.Az, ролик снят в непринужденной, домашней атмосфере и приурочен ко времени обеденного перерыва.
На видео Кянан Бадалов показывает процесс приготовления бургера, обращая внимание на ключевые нюансы работы с говядиной. По его словам, главное - не пересушить мясо: оно должно готовиться быстро, чтобы сохранить сочность и не стать жестким, "как печень".
Также он подчеркивает, что ингредиенты можно подбирать по собственному вкусу, хотя сама говядина, хлеб и соль уже обладают насыщенным вкусом и не требуют сложных добавок.
