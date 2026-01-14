Айдан Рзаева вышла замуж за канадца

Азербайджанская блогер Айдан Рзаева сообщила о замужестве. Ее избранником стал гражданин Канады.

Как передает Day.Az, радостной новостью блогер поделилась в своих социальных сетях, опубликовав кадры с церемонии и поздравления от близких.

Подробности знакомства и свадьбы Айдан раскрывать не стала, однако публикация быстро вызвала интерес и активное обсуждение среди подписчиков.