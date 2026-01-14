https://news.day.az/popularblog/1809254.html Айдан Рзаева вышла замуж за канадца - ВИДЕО Азербайджанская блогер Айдан Рзаева сообщила о замужестве. Ее избранником стал гражданин Канады. Как передает Day.Az, радостной новостью блогер поделилась в своих социальных сетях, опубликовав кадры с церемонии и поздравления от близких.
Айдан Рзаева вышла замуж за канадца - ВИДЕО
Азербайджанская блогер Айдан Рзаева сообщила о замужестве. Ее избранником стал гражданин Канады.
Как передает Day.Az, радостной новостью блогер поделилась в своих социальных сетях, опубликовав кадры с церемонии и поздравления от близких.
Подробности знакомства и свадьбы Айдан раскрывать не стала, однако публикация быстро вызвала интерес и активное обсуждение среди подписчиков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре