Азербайджанская певица Севда Яхъяева поздравила супруга с днем рождения.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"С тобой жизнь становится осмысленнее, дом - теплее, будущее - более обнадеживающим. Сегодня день рождения человека, с которым я хочу состариться. Пусть этот год принесёт нам ещё больше счастья, @dr.zakir_bayramov", - написала Севда в публикации.

Отметим, что Севда Яхъяева замужем за врачом Закиром Байрамовым. У пары двое дочерей.