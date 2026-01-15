https://news.day.az/popularblog/1809505.html Севда Яхъяева поздравила супруга с днем рождения Азербайджанская певица Севда Яхъяева поздравила супруга с днем рождения. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. "С тобой жизнь становится осмысленнее, дом - теплее, будущее - более обнадеживающим. Сегодня день рождения человека, с которым я хочу состариться.
"С тобой жизнь становится осмысленнее, дом - теплее, будущее - более обнадеживающим. Сегодня день рождения человека, с которым я хочу состариться. Пусть этот год принесёт нам ещё больше счастья, @dr.zakir_bayramov", - написала Севда в публикации.
Отметим, что Севда Яхъяева замужем за врачом Закиром Байрамовым. У пары двое дочерей.
