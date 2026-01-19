https://news.day.az/popularblog/1810314.html Немного правды о Египте от Арифы Эминли - ВИДЕО Известная тревел-блогер Арифа Эминли в своем Instagram откровенно рассказала о личном опыте путешествия в Египет, отметив разницу между ожиданиями и реальностью. По ее словам, несмотря на то что в Instagram города выглядят чистыми и ухоженными, в реальности многие районы сильно загрязнены, передает Day.Az.
Она также обратила внимание на то, что даже в бизнес-центрах встречаются разбитые окна, однако работа внутри продолжается в обычном режиме.
Что касается цен, блогер подчеркнула: мнение о дешевизне Египта не всегда соответствует действительности. Для туристов товары и услуги часто продаются по цене в 2-3 раза выше обычной.
