Немного правды о Египте от Арифы Эминли

Известная тревел-блогер Арифа Эминли в своем Instagram откровенно рассказала о личном опыте путешествия в Египет, отметив разницу между ожиданиями и реальностью.

По ее словам, несмотря на то что в Instagram города выглядят чистыми и ухоженными, в реальности многие районы сильно загрязнены, передает Day.Az.

Она также обратила внимание на то, что даже в бизнес-центрах встречаются разбитые окна, однако работа внутри продолжается в обычном режиме.

Что касается цен, блогер подчеркнула: мнение о дешевизне Египта не всегда соответствует действительности. Для туристов товары и услуги часто продаются по цене в 2-3 раза выше обычной.