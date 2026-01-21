https://news.day.az/popularblog/1810859.html Арзу Асланова показала заброшенный университет в Баку - ВИДЕО Блогер Арзу Асланова опубликовала в Instagram серию кадров заброшенного здания университета в Баку. Учебное заведение расположено недалеко от станции метро "Азадлыг". На опубликованных видео и фотографиях Асланова сначала показала внешний вид здания, после чего продемонстрировала, как оно выглядит изнутри.
Арзу Асланова показала заброшенный университет в Баку - ВИДЕО
Блогер Арзу Асланова опубликовала в Instagram серию кадров заброшенного здания университета в Баку.
Учебное заведение расположено недалеко от станции метро "Азадлыг".
На опубликованных видео и фотографиях Асланова сначала показала внешний вид здания, после чего продемонстрировала, как оно выглядит изнутри. В помещениях блогер обнаружила оставленные вещи - студенческий билет, предметы одежды и другие личные принадлежности.
В своих публикациях Арзу Асланова также задалась вопросом, что могло послужить причиной закрытия университета и почему здание оказалось в таком состоянии.
