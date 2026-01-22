Нана Гарагёз о тревоге, когда остаешься дома один

Азербайджанская блогер Нана Гарагёз поделилась в своей социальной сети размышлением, знакомым многим.

Как передает Day.Az, она задала подписчикам вопрос о том, как они реагируют на стук в дверь, когда находятся дома одни - испытывают ли панику или открывают дверь спокойно.

Публикация вызвала активный отклик среди пользователей, которые начали делиться своими эмоциями и личным опытом в комментариях.