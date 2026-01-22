https://news.day.az/popularblog/1811121.html Нана Гарагёз о тревоге, когда остаешься дома один - ВИДЕО Азербайджанская блогер Нана Гарагёз поделилась в своей социальной сети размышлением, знакомым многим. Как передает Day.Az, она задала подписчикам вопрос о том, как они реагируют на стук в дверь, когда находятся дома одни - испытывают ли панику или открывают дверь спокойно.
Азербайджанская блогер Нана Гарагёз поделилась в своей социальной сети размышлением, знакомым многим.
Как передает Day.Az, она задала подписчикам вопрос о том, как они реагируют на стук в дверь, когда находятся дома одни - испытывают ли панику или открывают дверь спокойно.
Публикация вызвала активный отклик среди пользователей, которые начали делиться своими эмоциями и личным опытом в комментариях.
