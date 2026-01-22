https://news.day.az/popularblog/1811123.html Зимнее настроение от Айсель Шукюр - ФОТО Айсель Шукюр поделилась новыми зимними кадрами в своей социальной сети. Как передает Day.Az, на опубликованных снимках она позирует на фоне заснеженных пейзажей в теплом образе, создавая атмосферу уюта и зимнего настроения. Эти и другие фотографии можно найти на ее странице в Инстаграм.
