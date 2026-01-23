Блогер Айсель Агаева вспомнила 2016-й год

Блогер Айсель Агаева поделилась в Instagram публикацией, в которой вспомнила 2016 год, назвав его особенным и одновременно переломным периодом своей жизни.

Как передает Day.Az, по словам Агаевой, именно 2016-й стал последним годом, когда она чувствовала себя по-настоящему беззаботной и счастливой - "легко и без постоянного внутреннего напряжения". Она отметила, что и сегодня в её жизни есть радость и счастливые моменты, однако они уже иные - не такие, как прежде.

Особое место в воспоминаниях блогера занимает сентябрь 2016 года, когда её сыну Максу был поставлен диагноз. Айсель призналась, что с того момента "часть её навсегда умерла" - та самая беззаботная и радостная часть души.