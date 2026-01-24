Автоблогер Фахри Асадов устроил снежный заезд в лесу

Известный автоблогер Фахри Асадов опубликовал в своем Instagram новый видеоролик, снятый во время поездки по заснеженному лесу.

Как передает Day.Az, в видео блогер вместе с другом отправился в зимнее путешествие на автомобилях Abarth и V8 Land Rover Discovery, который в ролике получил прозвище "Tank".

Как отметил Асадов, съемки прошли в формате зимнего QAR VLOG - с активным бездорожьем, заездами по снегу и экстремальным вождением.