Автоблогер Фахри Асадов устроил снежный заезд в лесу - ВИДЕО
Известный автоблогер Фахри Асадов опубликовал в своем Instagram новый видеоролик, снятый во время поездки по заснеженному лесу.
Как передает Day.Az, в видео блогер вместе с другом отправился в зимнее путешествие на автомобилях Abarth и V8 Land Rover Discovery, который в ролике получил прозвище "Tank".
Как отметил Асадов, съемки прошли в формате зимнего QAR VLOG - с активным бездорожьем, заездами по снегу и экстремальным вождением.
