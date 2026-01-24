https://news.day.az/popularblog/1811613.html Айшан Мамедова рассказала о легендарной деревне в Марокко - ВИДЕО Азербайджанская тревел-блогер Айшан Мамедова поделилась в своем Instagram публикацией о деревне Аит-Бен-Хадду (Aït Ben Haddou), одной из самых известных и древних деревень Марокко. "Какой фильм это вам напоминает?" - обратилась блогер к подписчикам.
Азербайджанская тревел-блогер Айшан Мамедова поделилась в своем Instagram публикацией о деревне Аит-Бен-Хадду (Aït Ben Haddou), одной из самых известных и древних деревень Марокко.
"Какой фильм это вам напоминает?" - обратилась блогер к подписчикам.
Деревня Аит-Бен-Хадду расположена у подножия Атласских гор, недалеко от города Уарзазат, и включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Мамедовой, значительная часть доходов деревни связана с киноиндустрией - здесь снимались многие голливудские фильмы.
