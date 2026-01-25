https://news.day.az/popularblog/1811746.html Айсель Рзаева в Стамбуле - ФОТО Популярная азербайджанская блогер Айсель Рзаева поделилась атмосферными кадрами из Стамбула. В своем Instagram Айсель опубликовала серию фотографий, сделанных на улицах города и на набережной Босфора.
Айсель Рзаева в Стамбуле - ФОТО
Популярная азербайджанская блогер Айсель Рзаева поделилась атмосферными кадрами из Стамбула.
В своем Instagram Айсель опубликовала серию фотографий, сделанных на улицах города и на набережной Босфора.
Айсель позирует на фоне современной архитектуры, а также знаменитого Босфорского пролива и мостов Стамбула, передавая атмосферу города и путешествующего настроения.
