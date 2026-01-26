https://news.day.az/popularblog/1811869.html Трэвел-блогер Лейла Мамедова раскрывает магию Стокгольма - ФОТО Азербайджанская трэвел-блогер Лейла Мамедова недавно поделилась яркими зимними фотографиями из Стокгольма в своем Instagram. На снимках, сделанных в самом центре шведской столицы, запечатлены живописные старинные улицы, украшенные огоньками, а также величественные здания, покрытые снежным покровом.
Азербайджанская трэвел-блогер Лейла Мамедова недавно поделилась яркими зимними фотографиями из Стокгольма в своем Instagram.
На снимках, сделанных в самом центре шведской столицы, запечатлены живописные старинные улицы, украшенные огоньками, а также величественные здания, покрытые снежным покровом.
Эти и другие публикации можно найти у нее на странице в соцсетях.
