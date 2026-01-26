Трэвел-блогер Лейла Мамедова раскрывает магию Стокгольма

Азербайджанская трэвел-блогер Лейла Мамедова недавно поделилась яркими зимними фотографиями из Стокгольма в своем Instagram.

На снимках, сделанных в самом центре шведской столицы, запечатлены живописные старинные улицы, украшенные огоньками, а также величественные здания, покрытые снежным покровом.

Эти и другие публикации можно найти у нее на странице в соцсетях.