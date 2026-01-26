Айнишан Гулиева анонсировала выход новой песни

Популярная певица Айнишан Гулиева анонсировала выход своей новой песни под названием "Səndən sonra".

Как передает Day.Az, тизер трека был опубликован на ее Instagram-странице, где она сообщила, что композиция будет доступна на всех музыкальных платформах с 30 января.