Айнишан Гулиева анонсировала выход новой песни - ВИДЕО Популярная певица Айнишан Гулиева анонсировала выход своей новой песни под названием "Səndən sonra". Как передает Day.Az, тизер трека был опубликован на ее Instagram-странице, где она сообщила, что композиция будет доступна на всех музыкальных платформах с 30 января.
