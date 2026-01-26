https://news.day.az/popularblog/1811870.html

Айнишан Гулиева анонсировала выход новой песни - ВИДЕО

Популярная певица Айнишан Гулиева анонсировала выход своей новой песни под названием "Səndən sonra". Как передает Day.Az, тизер трека был опубликован на ее Instagram-странице, где она сообщила, что композиция будет доступна на всех музыкальных платформах с 30 января.