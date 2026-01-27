https://news.day.az/popularblog/1812155.html Первая публикация Ниджата Шакирли после долгого перерыва - ВИДЕО Известный блогер Ниджат Шакирли (nikosayagi) впервые после долгого перерыва поделился публикацией. Как сообщает Day.Az, Ниджат удалил все посты в своих аккаунтах в социальных сетях после серьезного ДТП. Напомним, что в августе 2023 года Ниджат Шакирли на своем Porsche врезался в грузовик.
Первая публикация Ниджата Шакирли после долгого перерыва - ВИДЕО
Известный блогер Ниджат Шакирли (nikosayagi) впервые после долгого перерыва поделился публикацией.
Как сообщает Day.Az, Ниджат удалил все посты в своих аккаунтах в социальных сетях после серьезного ДТП.
Напомним, что в августе 2023 года Ниджат Шакирли на своем Porsche врезался в грузовик. Его друг Руслан Мамедов, находившийся в машине во время аварии, погиб. Ниджат Шакирли получил серьезные травмы, ему ампутировали правую руку по локоть. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям блогер был приговорен к 5 годам лишения свободы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре