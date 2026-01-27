Первая публикация Ниджата Шакирли после долгого перерыва

Известный блогер Ниджат Шакирли (nikosayagi) впервые после долгого перерыва поделился публикацией.

Как сообщает Day.Az, Ниджат удалил все посты в своих аккаунтах в социальных сетях после серьезного ДТП.

Напомним, что в августе 2023 года Ниджат Шакирли на своем Porsche врезался в грузовик. Его друг Руслан Мамедов, находившийся в машине во время аварии, погиб. Ниджат Шакирли получил серьезные травмы, ему ампутировали правую руку по локоть. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям блогер был приговорен к 5 годам лишения свободы.